天舟五號料下周六發射上太空站　準備工作正有序推進

【有線新聞】貨運飛船天舟五號預計下星期六發射上太空站。海南文昌航天發射場表示，各項準備工作正有序推進。

神舟十四號航天員乘組後續將在太空站內，先後迎接天舟五號和神舟十五號載人飛船，屆時神十四、神十五兩個乘組將完成中國航天史上，首次航天員乘組在軌輪換。

目前中國第三批航天員正在加緊訓練，計劃在2023年開始執行太空站任務；又稱第四批預備航天員選拔已經啟動，未來將有更多航天員進入中國太空站，開展更多工作。