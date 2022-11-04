著古裝戴假髮扮俠客宣傳景點　湖北隨州文旅局長拍片網上爆紅

【有線新聞】湖北隨州有文旅局局長近日為市內一個景區拍宣傳片，卻意外在網上爆紅。

一身白衣素服，一壺濁酒在手，斜靠住樹下獨酌，更趁著酒意正濃，即席在黃葉下舞劍。

他們不是在拍古裝電視劇，這位大俠亦不是專業演員，而是湖北隨州市的文旅局局長解偉。之所以戴上假髮、著起古裝，因為他要為市內的千年銀杏谷景區拍宣傳片。不過網民就紛紛將焦點放在他的打扮上，有人笑他造型設計不雅觀，糟蹋了身邊的美景；但亦有人覺得他敢於嘗試，值得鼓勵。那麼他自己又怎麼看待呢?

隨州市文旅局局長解偉說：「我覺得我們需要話題，我們需要宣傳自己的家鄉。只要能讓網友遊客覺得有趣，哪怕是我自己獻醜好笑，你們知道有個隨州，有這麼多的美景就行了。」解偉以前還曾試過各種角色扮演，包括扮李白、唐三藏，甚至是扮原始人。

願意為工作「犧牲色相」的，不只是解偉一位官員。四川甘孜州的文旅局局長劉洪，也曾拍片扮古代俠客宣傳景點。湖北宜昌伍家崗文旅局局長龔曉惠，更以一身年輕人的新潮打扮，用說唱方式介紹該區文化特色。雖然他們都紛紛被網友批評「美感」欠奉，但總算做到另類的宣傳效果。