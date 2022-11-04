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2022年11月04日
中國在線
新聞資訊
習近平：推動各國共享中國大市場機遇
習近平：推動各國共享中國大市場機遇
【有線新聞】第五屆中國國際進口博覽會在上海開幕，國家主席習近平透過視像致辭，表明中國堅持對外開放的基本國策。
習近平表示：「中國將推動各國各方共享中國大市場機遇，加快建設強大國內市場，推動貨物貿易優化升級，創新服務貿易發展機制，擴大優質產品進口，創建絲路電商合作先行區，建設國家服務貿易創新發展示範區，推動貿易創新發展，推進高質量共建一帶一路。」
為期六日的進博會合共有127個國家及地區企業參展，包括284間世界500強企業及行業龍頭，數量超過上屆，場館分為六大展區，展出產品包括農業、醫藥、高新科技及數碼技術等。
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