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內地周五增逾3600宗本地病例　廣東單日再多888宗

內地周五增逾3600宗本地病例　廣東單日再多888宗

【有線新聞】內地疫情持續，周五新增超過3600宗新型肺炎本地個案。
廣東疫情進一步升溫，單日再多888宗，當中803宗來自廣州。仍是重災區的海珠區，周六至下周一實施臨時交通管控，地鐵等公共交通服務暫停，小區、城中村、產業園區、大專院校等實施封閉管理，全區須展開全員核酸檢測。
而內蒙古及新疆分別有559宗471宗，湖南、黑龍江、山西、河南和青海等地都有過百宗病例。
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