i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月05日
中國在線
新聞資訊
台灣求職陷阱禁錮凌虐案 警逮35歲詐騙集團首腦
【有線新聞】台灣近日爆出有犯罪集團高薪誘騙受害人後禁錮及虐待，警方周五拘捕懷疑是集團首腦。
警方周五晚上11時左右，在桃園龜山拘捕綽號「茶董」的35歲男子，懷疑他是詐騙集團首腦。案件至今共有17名疑犯被捕，警方之前在淡水及桃園，合共救出58名受害人，他們都是誤信詐騙集團高薪招聘後遭禁錮及虐待。
至於在龜山山區發現的兩具屍體，證實是45歲女子及57歲男子，兩人都有慢性疾病，被虐致死後遭棄屍山區。另一名38歲男子則在逃走時墮樓身亡後，懷疑被棄屍日月潭，至今仍未尋獲他的遺體。
上一條影片
麥美娟專訪｜愛國愛港可參與關愛隊 重視更生青年但發展藍圖須公平
下一條影片
林正財指可仿「團出團入」概念 社署正考慮院舍長者閉環外出
客戶服務
熱門
咖啡這樣飲隨時患食道癌 醫生警告4類人士少飲為妙 加牛奶喝不傷胃原來超錯？
一線搜查｜強檢等5類人士 11.8起須持檢測登記碼、網上預約才可免費檢測｜附登記教學
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11.8自願免費核酸檢測要掃碼！
梨泰院人踩人｜至少151死 目擊者稱事發時如「跌骨牌」 窄斜疊起六層人牆
梨泰院人踩人｜當局派旅遊巴接載死傷者 目擊者猶有餘悸 凌晨仍有人消遣