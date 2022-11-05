台灣求職陷阱禁錮凌虐案　警逮35歲詐騙集團首腦

【有線新聞】台灣近日爆出有犯罪集團高薪誘騙受害人後禁錮及虐待，警方周五拘捕懷疑是集團首腦。

警方周五晚上11時左右，在桃園龜山拘捕綽號「茶董」的35歲男子，懷疑他是詐騙集團首腦。案件至今共有17名疑犯被捕，警方之前在淡水及桃園，合共救出58名受害人，他們都是誤信詐騙集團高薪招聘後遭禁錮及虐待。

至於在龜山山區發現的兩具屍體，證實是45歲女子及57歲男子，兩人都有慢性疾病，被虐致死後遭棄屍山區。另一名38歲男子則在逃走時墮樓身亡後，懷疑被棄屍日月潭，至今仍未尋獲他的遺體。