呼和浩特傳有女住戶不堪被困墮亡　死者女疑受制防控求助無門

【有線新聞】內地周五疫情持續，新增超過3600宗本地個案。疫情較嚴重的內蒙古呼和浩特，周五有女住戶墮樓身亡，她的女兒疑因防疫管控，多番求助無門。

「來人啊，你趕緊把門給我打開；把大院門打開；我要把門打開，把門打開；求求你們了，快點把門打開；我媽媽是不是沒有了呀！」網傳這段錄音，是來自呼和浩特市新城區一個小區，姓王女住戶的29歲女兒。

有人聲稱住在12樓的女住戶，因不堪長期被困，周五晚跳樓。她的女兒得知後欲離開單位，但因門口被封無法外出，於是向業主微信群組求救，有關的群組文字及語音訊息，之後在網絡瘋傳。

有網傳片段聲稱，死者跳樓後倒臥在小區外，女兒就在母親旁邊大聲哭泣，有警員和防疫人員其後到場，有人在場拍攝搜證。警方其後通報，稱55歲的女死者與女兒同住，本身有焦慮疾病，周五傍晚6時10分，從12樓單位跳下，其後證實死亡，警方初步排除他殺可能。

內地周五新增3659宗本地個案，除了最多的廣東單日新增近900宗外，新疆有471宗，湖南、黑龍江、山西、河南和青海等地都有過百宗病例。

至於台灣周六新增逾2.5萬宗本地個案 ，再多67人病死。

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