廣州海珠區三天封控　市民街市購物資儲備

【有線新聞】廣州海珠區全區實施三天臨時封控，地鐵巴士暫停服務，有居民連夜駕車離開，街市擠滿了購買物資的市民。

廣東疫情進一步升溫，周五新增888宗本地個案，廣州佔了803宗，重災區的海珠區周五晚上近11時實施全區管控，原則上連單車都限行，不少市民連夜離開當地。

在周六早上，大批市民趕到街市買菜「儲備」，所有攤檔前都擠滿人。市民曾先生說：「昨晚將近11點多才收到通知，街市多了很多人，多了一倍人，那些人好像搶東西一樣，(物資)足夠，很多人買東西，可能個個都驚。」雞蛋檔檔主林小姐則說：「挺多人的，因為聽到封控的消息嘛，所以大家都會出來去儲備物資。大概(早上)8時左右，那些都是空的箱子，大概有(賣了)10幾箱，(最多的客人一次買多少？)有一箱、一箱兩箱的，一箱是360個蛋。」

目前區內地鐵及巴士早上9時後已經暫停服務，市民除接受核酸檢測及緊急就醫等，原則上非必要不得外出及聚集，出入都要查驗24小时内核酸檢測陰性證明等措施。

不過區內的成人高考、全國專業技術人員職業資格考試如期進行，在考試結束後，考生便由專車送走，亦都有考生因為等不到24小時核酸陰性證明，被拒之門外，要等到明年才能重新參加考試。