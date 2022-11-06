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內地增4420宗本地個案　廣東佔超過1500宗

【有線新聞】內地疫情持續，星期六新增4420宗新型肺炎本地個案。
廣東佔最多，單日新增1582宗，大部分在廣州發現。多區包括海珠、荔灣及南沙等地實施臨時封控措施，居民非必要不可外出。
而內蒙古呼和浩特新增超過600宗個案，另外北京亦有49宗。其餘個案分布在新疆、黑龍江及湖南等地。
另外台灣新增24000多宗本地個案，再多47人死亡，包括兩名二十多歲的病人。
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