內地周日增近5,500宗本地個案　廣東再多逾2,100宗

【有線新聞】內地疫情進一步擴大。周日新增近5500宗新型肺炎本地個案，廣東有超過2000宗，再創單日新高。

廣東周日新增2106宗本地個案，廣州佔了1900多宗，繼續主要集中在海珠區。當地即日起開展全員核酸檢測，多個街道也實施臨時管控措施，居民非必要不可外出。

當地衛健委指有個別市民，在管控區域擅自外出或傳遞物資令疫情擴散，有關部門正進行調查並堵塞漏洞，對違規的市民會依法處置。

另外為了配合防疫措施，廣州地鐵包括雙崗站及大石站等亦暫停對外服務。目前廣州的個案，主要集中在多個城中村，當地疾控中心表示，Omicron變種病毒的傳播速度快、隱匿性較強，在樓宇密集的環境下，極容易造成氣溶膠傳播，呼籲市民避免聚集。

而內蒙古疫情亦升溫，單日再多1033宗，主要集中在呼和浩特市。針對當地上周五一名婦人在封控小區墮樓身亡，死者女兒多次求助不果，當地將展開小區、隔離圍擋排查，強調只能張貼封條進行封閉，不能設置門鎖等鎖閉設施，將會對事件中的相關人員追責問責及懲處。

另外，新疆單日新增615宗，河南、黑龍江及湖南三地亦錄得250宗以上個案。