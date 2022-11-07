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2022年11月07日
中國在線
新聞資訊
台灣漁船北太平洋起火 一人失蹤
【有線新聞】一艘台灣漁船星期日在北太平洋起火，一名船員失蹤。
網上片段可見，涉事的漁船在海面起火，冒出大量濃煙。事發在周日中午12時許，有內地漁船在附近海域作業時，發現該艘台灣漁船冒煙並發出求救信號，於是駛近協助。救起救生筏上的48人，目前仍有一人失蹤，暫時未知起火原因。
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