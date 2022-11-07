國家網信辦發表白皮書　批美搞互聯網搞小圈子製造對抗

【有線新聞】國家網信辦發表白皮書，表示會繼續對互聯網平台及企業依法進行監管。又不點名批評美國發表的「互聯網未來宣言」是搞小圈子，製造對抗。

國家網信辦發表的《攜手構建網絡空間命運共同體》白皮書指出，中國是全球網民數量最多的國家達到10.5億，互聯網普及率達74.4%。數字經濟規模去年達到45.5萬億元人民幣，佔國內生產總值比重39.8%，成為推動經濟增長的主要引擎之一。

對於有外國記者問到，中國是否已完成對互聯網平台企業的規範和整頓，國家網信辦信息化發展局局長王崧強調，會繼續依法依規進行日常監管：「我們總體上秉持著促進發展與監管規範並行，政策引導和依法管理並舉，社會效益和經濟效益並重的理念，為互聯網平台企業營造良好環境。」

此外，對於美國4月底發表關於「互聯網的未來宣言」，網信辦不點名批評有人企圖將自己的標準強加於人，搞小圈子製造分裂對抗，強調世界各國的國情不同，政治制度不同。應有各自權利選擇適合自己的互聯網發展道路，國家互聯網信息辦公室副主任曹淑敏稱：「我們反對以犧牲別國安全，謀求自身所謂的絕對安全，反對一切形式的網絡空間軍備競賽，支持共同打擊網絡犯罪和網絡恐怖主義，反對網絡監聽和網絡攻擊，加強個人信息保護國際合作。」

白皮書又指，無論數字技術如何創新發展，國際環境如何風雲變幻，中國都願意同世界各國構建更加公平合理、開放包容的網絡空間。