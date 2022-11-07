珠海航展明日開幕　殲-20首次地面展示與觀眾近距離見面

【有線新聞】第十四屆中國航展星期二在珠海開幕，解放軍有新裝備首次亮相，當中有不少展品受到外界注目。

航展開幕前，多款飛機進行了適應性訓練，包括中國第五代的隱形戰機殲-20，今屆更加是殲-20首次降落珠海與觀眾近距離見面。自1996年第一屆以來，珠海航展兩年一屆，但2020年的因為疫情押後至去年舉行。

解放軍空軍表示，今屆有七款軍機進行飛行示範。除了殲-20之外，還有由運-20戰略運輸機發展出來的空中加油機運油-20，是這款飛機首次在珠海航展進行飛行展示。

靜態展示同樣受關注，多次執行台灣周邊任務的轟-6K轟炸機，今屆掛載了央視軍事形容是神秘導彈的裝備，有分析認為可能是新的空射型彈道導彈，與俄羅斯的匕首高超音速導彈相似。同樣參與過台灣周邊任務的解放軍預警機空警-500，今屆派出有空中加油功能的空警-500A首次亮相珠海航展，可見機頭安裝了加油管，有助空軍擴大航程範圍。

無人機亦是航展的焦點，除了靜態展示，亦會有飛行示範，其中室內展館的這款飛鴻-97A無人機備受注目，它外形有點像殲-20戰機，外界估計有可能會是跟殲-20協同作戰的僚機。

另一款受觸目的展品，是一款外界估計是出口型航母殺手的導彈，據分析認為若伊朗等國家擁有，將對美國的航母構成更大壓力。