廣州連續兩日破千宗確診　海珠區延長封控至周五

【有線新聞】廣州疫情未見回落，確診個案更連日過千宗。其中海珠區延長封控多四日至本月11日。

廣州的個案主要集中在海珠區的城中村。我們去到其中一個城中村，瑞寶製衣城一帶看過，主要的出入口都被圍封，只允許貨車和醫護人員進出，沿途都有公安交警車輛駐守。陳先生表示他有朋友已在裏面被圍封多日，「現在封控裏面影響的人就很大，基本上就是被關在住房不能出來，說白了跟坐牢沒甚麼區別，反正關在家裏面。十來天、24號封的到現在都還沒出來，還越來越嚴重。每天都有很多大巴車拉了很多人出來，越管越嚴反而疫情越來越嚴重，我也搞不懂。」

廣州衛健委指因應有個別市民擅自離開管控區域，或傳遞物資令疫情擴散。目前已展開調查及堵塞漏洞，會對違規的市民依法處置。

11月以來廣州疫情不斷升溫，近日確診個案更突破千宗。海珠區由周六起全區管控，不過除了中高風險區，其他地區管控並不算很嚴格。雖然公共交通暫停，但市民憑24小時核酸陰性證明仍可外出，購物都沒太大阻礙。

廣州有市民表示：「我覺得目前雖然形勢很嚴峻，但是我能夠看到的範圍內，我們的管理還是很有秩序的，我的內心還是充滿希望。」

不過廣州疾控部門提醒，Omicron變種病毒的傳播速度快、隱匿性較強。在樓宇密集的環境下極容易造成氣溶膠傳播，呼籲市民避免聚集。