高雄槍擊案掃射15槍　兩男頭腳受傷送院搶救

【有線新聞】台灣高雄發生槍擊案，兩人受傷送院搶救。

閉路電視畫面見到，事發前有4輛私家車在路上飛馳，其中一輛撞向燈柱後，車內的人慌忙落車。

事發在周二凌晨近4時，警員到場後，發現有兩輛私家車撞毀，車身有15處彈孔，兩名男子分別頭部及腿部受傷，被送往醫院搶救。警方正追緝涉事的車輛及疑犯。