「雀友」喜訊！內地設「麻將分級試」　分18級、最高「職業九段」

【有線新聞】不少人都喜歡「打麻雀」，但要打得一手好牌，除了牌運，更要講求技術。浙江杭州近日就開設「麻將分級試」，讓民眾可透過不斷考試升級，最終成為真正的「雀聖」。

「打麻雀」被譽為民間國粹，很多人都會趁空閒約齊三五知己圍攻「四方城」，不過要打得精，除了牌運，技術往往更為關鍵。國際麻將聯盟近日在浙江杭州，成立了麻將運動技術等級評定中心及競賽訓練中心，並宣布啟動「麻將分級試」，讓一眾「打雀英雄」證明自己的實力。

競賽項目有分為「四川麻將」、「國標麻將」、「立直麻將」及「杭州麻將」4項，不過香港人常玩的廣東牌和台灣牌都暫時沒有。級別就分為「業餘」和「職業」，各自再細分9個等級，最低「業餘一級」，最高「職業九段」。

考生要在相關微信中參加評定考試，在10條理論題中答對7條，包括怎樣糊牌，何謂碰牌和上牌等，答中就會成為「麻將運動員」，並可考「業餘一級」。而從「業餘二級」開始就是實戰，考生可透過線上或線下，與其他考生展開不低於8局、不少於3小時的比賽，爭奪更高排名升級。每次升級都可獲得相關級別證書。

負責人表示，未來希望建立麻將賽事體系，並在全球推廣競技麻將，並會力爭打造杭州成為世界麻將智力運動、培訓、交流和競賽中心。