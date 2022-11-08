遼寧省政協原副主席劉國強受賄罪成　一審判處死緩

【有線新聞】遼寧省政協原黨組副書記、副主席劉國強受賄案一審罪成，判處死刑。

案件周二在天津市第一中級人民法院開庭，控罪指劉國強06年至16年期間，利用擔任遼寧省副省長、政協副主席等職務便利，為相關單位和個人企業經營的項目審批和職務提拔等提供幫助，並收受他人財物，折合超過3.52億元人民幣；情節特別嚴重，判處死刑，緩刑兩年後改為無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。