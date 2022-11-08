廣佛西環線5年後落成　新建7個車站

【有線新聞】廣州至佛山城際鐵路西環線近日動工，預計五年後落成，﻿是作為廣佛環線最後一環。新的西環線日後將會連接省內多個重要交通樞紐，形成一個新珠三角城際鐵路網。

﻿廣佛西環線的施工人員正對即將動工的岩層進行勘察，以保證施工順利開展。中鐵(廣州)投資發展公司黨委副書記王江卡指：「如果說在補充勘察裏面發現與設計地質不一致的地方，我們會及時反饋給設計來進行商量。對於我們以後施工是否要加強措施，確保以後的施工安全。」

廣佛環線的西環線是廣佛環線的最後一段，完成後將會串連起白雲機場、廣州南站、廣州北站、佛山西站等交通樞紐。這西環線長約47公里、分9個站。除原有的佛山西站及廣州北站外，會新建獅山東、大欖、官窯南、和桂、炭步、花都港和神山7個車站。

整個項目預計在2027年9月完工，項目造價約為226億元人民幣。負責今次項目的總經理表示，這次﻿廣佛西環線包含二十多公里的高架橋，對施工和管理也充滿挑戰。廣州地鐵廣佛西環項目公司總經理彭洪秋指：「這種地下車站，地下區間，對整個周邊建構築物的控制，下穿一些重要管線以及重要的市政道路，以及這個高理燃氣等，給我們的安全管理也是提出了挑戰。」

近年廣州正大力構建都市圈城際鐵路網絡，未來多條珠三角城際鐵路將接入廣佛環線，並統一廣州地鐵負責營運。