習近平：全面加強練兵備戰　精力聚焦打仗

【有線新聞】中央軍委主席習近平視察軍委聯合作戰指揮中心時強調，要貫徹落實黨的二十大精神，全面加強練兵備戰，精力要向打仗聚焦。

習近平星期二到軍委聯合作戰指揮中心視察，聽取了指揮中心有關情況匯報，隨後接見官兵代表。習近平表示：「今天我和軍委的一班人到軍委聯指中心來，就是要亮明新一屆軍委，貫徹落實黨的二十大精神，全面加強練兵備戰的決心和態度。」

習近平指出，中共二十大從全面建設社會主義現代化國家，全面推進中華民族偉大復興的全局出發，對國防和軍隊建設作出戰略部署，強調要如期實現建軍一百年奮鬥目標，又指當前世界百年未有之大變局加速演進，中國安全形勢不穩定性、不確定性增大，軍事鬥爭任務難巨繁重。

他說全軍要貫徹新時代黨的強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持戰鬥力這個唯一的根本標準，全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用勁，加快提高打贏能力，堅決捍衛國家主權、安全和發展利益。習近平指出，指揮中心責任重大，要加強國家安全形勢研判，加強實踐創新，努力建設絕對忠誠、善謀打仗、指揮高效、敢打必勝的戰略機構，為全面加強練兵備戰，有效履行新時代解放軍使命任務作出新的更大貢獻。