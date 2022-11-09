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天舟五號貨運飛船已轉運至發射區　近日擇機發射

【有線新聞】天舟五號貨運飛船早上已轉運至發射區，將於近日擇機發射。
中國載人航天工程辦公室通報，天舟五號貨運飛船以及長征七號遙六運載火箭組合體，已於周三早上垂直轉運至發射區。
目前文昌航天發射場設施設備狀態良好，後續將按計劃開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作，並計劃於近日擇機發射。
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