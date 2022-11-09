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2022年11月09日
中國在線
新聞資訊
總理李克強抵柬埔寨 將出席東亞領袖系列會議
【有線新聞】總理李克強訪問柬埔寨，並出席東亞領袖系列會議。
李克強乘專機，周二晚抵達金邊國際機場，柬埔寨副首相賀南洪等人在場迎接。李克強表示，中國與東盟是全面戰略夥伴及最大貿易夥伴，當前國際地區形勢複雜深刻演變，中方期待會議聚焦發展與合作，堅持多邊主義和自由貿易、堅持開放合作和互利共贏，共同維護全球產業鏈、供應鏈安全暢通，促進區域經濟一體化。
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