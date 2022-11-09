廣州荔灣區加強管控　海珠區食肆被臨時要求停業、市民買菜儲糧

【有線新聞】內地疫情進一步擴大，周二新增8176宗本地個案。當中廣東有超過3200宗，大部分來自廣州，除了個案最多的海珠區，荔灣區即日起亦加強管控措施。

廣東星期二新增2808宗本地個案，另有395宗無症狀轉確診，其中廣州仍然是重災區，佔超過3000宗。海珠區已連續第五天封控，沿路商鋪大多沒開門，有食肆老闆昨日臨時收到通知，要暫停營業，連外賣都沒得做。

食肆老闆郭小姐說：「就說因為有疫情都不讓開門了。（要封到甚麼時候？）說是到11號，我們一個月的房租都4000多了，受到疫情影響，我們大家都在支持，11號也不知道（能不能開門），等通知。進的都有貨，都賣不出去，在冰箱，昨天有的都要丟掉了。」

街市出入口都設有核酸檢測點，來買菜的都是老人家較多。廣州市民梁婆婆說：「感覺貴了一些，可以接受，可能(買了)都有三四天的(菜)。做完核酸都回家，哪兒都不會去了。」市民譚小姐說：「出行很不方便，甚麽車都沒有，連單車都沒得踩，要走非常遠。(買了)三天(菜)，能放的那些像是瓜和肉，海鮮貴了，菜也貴了一些，大概是10%。

除了個案最多的海珠區仍然維持全區管控，荔灣區星期三起亦加強社會面管控，全區暫停面授課，圍封部份街道，涉及的地鐵和巴士站都要停運。