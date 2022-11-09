台北幼兒園驚爆老師虐兒　女童被掐頸「倒豎葱」

【有線新聞】台北有幼兒園爆出老師涉嫌虐待幼童，有小孩遭人「掐頸」和掌摑，當地教育部門已介入調查。

閉路電視畫面見到，一名老師掐住女童的頸部，之後又將女童「倒豎葱」拋到地上。被虐女童的母親說：「我當然是很心痛，很自責的，為甚麼沒有發現，我小孩子在學校被這樣子對待，我沒有辦法接受，因為只是兩歲半的孩子，沒有人會這樣對小孩。」

不過涉事的老師這樣辯解，「把她裹住，那後再勾她的脖子，用這隻手去抓她的兩隻腳，因為我發現我這隻手滑掉了，我就趕快用兩隻手，緊緊的抱著她，不是丟出去喔，可是我是這樣環抱著，然後再慢慢放下來。」

另一段畫面見到，還有一位老師將男童拉到一邊，然後多次掌摑。被虐男童的母親說：「看到我兒子受傷了，她(老師)連問都沒有問，就把他抓去旁邊，打了他四五下，再把他的手舉高，叫他去旁邊罰站。」涉事的幼兒園老師回應說：「不好意思，身為老師，我做了不好的示範。」

至於涉事幼兒園園長則表示：「我自己都很錯愕說，為甚麼會這樣，(直到媽媽告訴我)我才知道說，園內發生這麼重大的事情。」

目前涉事的兩名老師，一個已經離職，一個停職受查，如果涉及違法行為，可能不准再做老師；當地教育部門亦已跟進調查，嚴重的話可取消幼兒園的經營許可。