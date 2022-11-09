習近平：加快構建網絡空間命運共同體

【有線新聞】2022年世界互聯網大會烏鎮峰會在浙江桐鄉市烏鎮開幕，國家主席習近平致賀信。

習近平表示，數位技術作為世界科技革命和產業變革的先導力量，日益融入經濟社會發展各領域全過程；面對數位化帶來的機遇挑戰，國際社會應加強對話交流，深化務實合作，攜手構建更加公平合理、開放包容、安全穩定、富有生機活力的網絡空間；中國願和世界各國，攜手走出數位資源共建共用、數位合作互利共贏的全球數位發展道路，加快構建網絡空間命運共同體，為世界和平發展和人類文明進步貢獻智慧和力量。、