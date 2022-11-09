空軍攻擊-2無人機首次現身珠海航展

【有線新聞】珠海航展第二日，多款飛機繼續亮相表演，包括空軍首次參展的攻擊-2無人機。而中國航天科技集團與國家相關部門等，簽署了超過500億人民幣的合作協議。

航展來到第二日可以見到藍天，對觀眾來說是好消息。開幕當日受到低空雲層影響，部分動作未有進行。這天可以更好地欣賞空軍八一表演隊，和紅鷹表演隊的「向上開花」。

空軍首次派出攻擊-2無人機參與珠海航展的飛行示範，它是中國研製的中高空攻擊偵察無人機，可連續飛行20小時，最大飛行高度9000米，可掛載12枚導彈。今屆亦有無人機以掛載導彈的姿態參與飛行展示。

空軍副參謀長指，軍方高度關注無人機發展，未來還會研製更多新軍備。空軍副參謀長尹偉指：「這些年來中國空軍在無人機裝備上取得了一些較好的發展。包括本屆航展中展出的無偵-7、無偵-8等現役大中型無人裝備。既有高空長航時、又有高空高速型。還有電子偵察型。走出一條既符合國情軍情，又具有中國空軍特色的無人機裝備發展之路。」

而中國航天科技集團星期二在航展上與國家相關部門、企業集團等亦簽署了合作協議。項目包括三大範疇，分別是宇航、防務領域以及航天技術應用及服務產業。當中涉及衛星、火箭以及智能裝備等項目，累計金額超過500億人民幣。