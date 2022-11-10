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2022年11月10日
中國在線
新聞資訊
內地周三增逾8800宗本地個案 廣東再多3007宗
【有線新聞】內地疫情進一步擴大，周三新增8824宗新型肺炎本地個案。
廣東單日再多3007宗，其中超過2800宗來自廣州，海珠區繼續是重災區。全省自踏入11月之後，已累計錄得逾萬宗個案。另外，河南有1200多宗，內蒙古亦再多超過1100宗，當中呼和浩特市佔逾千宗，重慶及新疆個案數字亦增多，其中重慶新增750多宗。
而台灣新增2.2萬多宗本地個案，新北、高雄和台中都有逾3000宗，再多66人死亡。
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