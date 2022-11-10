山東防疫人員凌晨促居民檢測惹議　新疆男方艙送院後亡、家屬疑延誤救治

【有線新聞】內地疫情持續擴大，周三新增逾8800宗本地個案。多地加強防疫管控，但衍生不少亂象。山東有防疫人員在凌晨要求居民做檢測，做法惹議，當局解釋是為了統一時間出結果。而新疆庫爾勒有市民從方艙轉送醫院後死亡，被家屬質疑延誤救治，官方稱已展開調查。

「請立即下樓進行核酸檢測。結束時間，(早上)7點鐘。結束時間，(早上)7點鐘。」網傳這段影片發生在山東臨沂，防疫人員周二凌晨4時用擴音器通知居民，要求立即下樓做核酸，惹來大批居民不滿。有內媒報道指，山東滕州市早前都有居民在凌晨，被臨時通知要做核酸檢測，不少人無奈只能起床下樓。滕州當局解釋，是全市做核酸檢測能力不足，集中在凌晨是為了能統一出結果。

在疫情已持續一段時間的新疆，早前經常傳出有民眾因封控，被迫長期留在家中或方艙隔離設施。庫爾勒一名66歲姓郭男子早前從方艙轉送醫院後死亡，死者女兒其後在網上發文稱，父親平日熱愛鍛煉，身體健康，上月23日因呈陽性送方艙隔離；其後病徵嚴重，吃藥也無濟於事，更無法聯絡到醫生；上周二昏迷後送院，最終離世，她質疑當局延誤救治。當地防疫部門周三通報稱已展開調查，但無公布確實死因。

另一個疫情重災區河南鄭州，有民眾就發現當局在鄭州二砂文化創意園，建設可容納過萬人的方艙隔離設施。此舉同樣引發民眾不滿，因該處原是建於1964年的0鄭州第二砂輪廠舊址，在2019年10月更被列為全國重點文物保護單位。不少人認為在該處建方艙，可能會損壞文物古蹟，不過當局就解釋只是借用閒置廠房，並非改造，重申不會改變文物外觀，程序上也不需報批。