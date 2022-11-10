內地「雙11」適逢爆疫礙物流運輸　業界料生意大打折扣

【有線新聞】周五是內地「雙十一」電商購物節，不過最近內地疫情爆發，整個銷售鏈受到影響。有在廣州從事電商多年的港人指，貨運物流因封控陷入停滯，預料生意較以往都要差。

廣州帶貨主播陳敏說：「看到敏敏手中拿的小蒸鍋了嗎？今天在我們直播間，直接給大家不要錢送的。」

每年雙十一商家都出盡法寶。這個專賣食品的團隊由上月中旬開始，已經做了20多場直播預售，最長甚至開足六七個小時，不過銷售成績卻不似預期。食品電商運營總監譚鑫說：「(備貨)比往年多了30%左右，其實封控在家，在線的人數比去年更高了，但是轉化率沒有往年那麼(多)，可能平時100個人中有50人購買，現在只有30人。」

然而比起購買的人數少了，更難接受的是「退訂」。電商發展部經理吳少業說：「內蒙古、貴州，我都數不了，太多地方受疫情影響發不了貨。客戶一按下去(購買)，我們可能給一塊錢流量費，如果客戶退貨我們就虧錢。整個過程我們算過，起碼無法發貨、退件，以及廣告費損失都過百萬。」

在廣州從事電商九年的港人吳少業表示，疫情下封控措施愈來愈嚴格，預計今年的雙十一是生意最差的一年；加上廣州近期臨時圍封了多個街道，他在白雲、花都合計超過4萬平方米倉庫貨物來不及轉移，損失難以估計：「積壓了很多貨物，兩個倉加起來20萬件貨，20萬件貨發不出去，有些貨是冰鮮三文魚、雞肉、羊肉，已經無法發貨。」

負責人指原本這個轉運倉空間夠大，不少商家都會安排主播直接在場內直播帶貨，不過現時因為疫情告急，再加上有臨時封控的風險，所以目前場內都只剩下搬運和包裝的員工。