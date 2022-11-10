南京紅山動物園經營困難　網上直播籌款逾260萬

【有線新聞】內地有不少旅遊景點因應疫情而要長期關閉，面臨經營困難的情況。在南京有動物園就通過「直播認養」方式，至今已籌集了超過260萬元人民幣。

在南京的紅山森林動物園住了超過三千隻動物，不過反反覆覆的疫情下園區不時要關閉，導致收入大減，前年更虧損2000多萬。為了繼續經營，園區最近就開始在社交平台直播籌款。即使園區不能開放，觀眾亦可於網上與這群動物見面，目前已籌到近263萬人民幣。

除了直播，當地的學校或個人亦可以選擇「線上認養」園區的動物，價錢從800元至2000元不等，為期一年。園方表示希望藉著計劃推廣保護動物的理念。

南京市紅山森林動物園園長沈志軍說：「我們每個月還會把動物的健康狀況、它的生活狀況、包括一些小故事、照片發給這個認養人。有些動物年紀大了(有)健康問題，我們就不會讓它再被認養」，「尊重動物、敬畏自然。包括去創造毛孩子們更好的生活環境，通過這些動物的展示，來傳遞我們如何去保護生物多樣性，如何去保護我們賴以生存的地球。」

疫情爆發以來，內地曾多次傳出有動物園因無法經營而倒閉。前年湖南長沙一間室內動物園更因為停業2個月，令大批動物死亡。有網民表示希望有更多人關注這類的動物園，保護園區的動物。