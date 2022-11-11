廣東再增3007宗本地個案　海珠區延長封控至周日

【有線新聞】內地疫情進一步爆發，周四再次錄得過萬宗本地個案，新增10535宗。廣東單日新增3007宗個案，重災區廣州的海珠區，宣布延長封控至周日，多個跨區出入口封閉，禁止車輛通行，每戶限制只許一人外出購買基本物資。

不少海珠區居民，原以為周五臨時封控屆滿，當局又突然宣布，封控再延長至周日，多項措施更進一步收緊。周五大約凌晨一時，連接越秀區的海珠橋正式拉起防護欄，公路路口都用鐵馬封阻，全區的士、網約車及私家車都不准行駛。

廣州交警向司機表示：「除了警車、消防車、救護車，這些車輛可以，其他都不行。（司機：回家一定要途經這裏）或者你兜其他路走，反正現在海珠區，進去了就不能出了。」

深夜的街市亦擠滿了市民，不少人都把握時機外出入貨，檔主亦都急著清貨。有市民說：「相比蔬菜凍食，海鮮都特價處理。」有雞蛋檔主則說：「現在不是賺錢，是虧本清貨，明不明白?」

天亮後上班時間不少人開著電單車，聚集在橋口被公安勸返，有人只是步上天橋，轉過頭就已經發現變紅碼。市民李先生說：「人都聚集在這裏問能不能過，每天都要報備，今天一打開健康碼，發現變了紅碼。（有沒有問過怎麼處理？ ）我也不清楚，聽從政府安排。」

當局規定接下來三天，屋苑、城中村、產業園區，嚴格實行封閉式管理，每天每戶只允許1人，就近購買基本生活必需品。另外，出入都要必須持有社區派發的通行證，以及查驗24小時核酸陰性證明，原則上除了做核酸都要居家不得外出。