供電設備故障　上海無人列車車頂現火光傳爆炸聲

【有線新聞】上海地鐵11號線周五早上因供電設備故障，有列車車廂著火。

網傳片段看見，停在軌道上的列車車頂突然冒出火光並傳出爆炸聲，其後有白煙冒出。

上海地鐵表示，涉事列車為出站的無載客列車，強調未有引發火災爆炸，又指事發時間正值早上流量高峰，涉事的軌道交通11號線，供電設備故障，目前仍在搶修中，列車班次預計會延誤一個小時以上。