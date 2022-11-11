【有線新聞】內地調整對入境人員和風險區的措施。

國家衛健委提出多項措施，當中包括取消入境航班熔斷機制，將入境人員7天集中隔離加3天居家健康監測，改為5天集中隔離加3天居家隔離，入境旅客登機前48小時核酸檢測陰性證明由兩次減為一次，風險區由高、中、低三類，調整為只有高、低兩類，最大限度減少居民管控。