外交部：新防疫措施並非躺平

【有線新聞】外交部發言人趙立堅表示，新的防疫措施並非要躺平。

趙立堅表示：「中方出台這些進一步的措施，是為了防控更加科學精準，絕不是放鬆疫情防控，甚至放開、躺平。這些防控政策措施的優化調整，是基於病毒變異的特點，既是科學的，更是必要的。」他說措施推行後會改善跨國旅行，也方便商業人士來中國投資興業。