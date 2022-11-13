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內地連續三日確診破萬宗　廣東增逾4200宗

【有線新聞】內地疫情進一步擴大，周六新增14761宗新型肺炎本地個案。
廣東佔最多有4268宗，大部分都在廣州。多區繼續實施全員核酸檢測，並劃定多個高風險區域。河南新增2665宗，主要集中在鄭州市。而重慶和內蒙古都有超過1400宗。其餘個案分布在新疆、甘肅及河北等地。
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