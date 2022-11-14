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2022年11月14日
中國在線
新聞資訊
台灣新增1.6萬多宗本地個案 確診隔離日數減為5日
【有線新聞】台灣新增1.6萬多宗本地個案，再多40人死亡。
當地星期一起進一步放寬對確診者的措施，隔離日數由7日減為5日，之後無論快測陰性或陽性都可以外出，但陰性可解除自主健康管理，陽性則仍然禁止聚餐等活動。另外，24類場所的工作人員，包括學校、酒家餐廳和殯葬場所等，取消要接種三劑疫苗和每周快測的限制。
疫情指揮中心表示，由於全台一星期的本地新增個案降至15萬宗以下，最快本月就可以先讓民眾在戶外免載口罩。
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