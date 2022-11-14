廣東單日再添4600多宗個案　海珠區部分區域延長封控

【有線新聞】廣東單日再新增4600多宗個案，超過4500宗來自廣州。但當局由周一起解封個案最多的海珠區部分區域，有序恢復生產生活秩序。

海珠區在全區封控超過一周，周日更首次錄得超過3千宗個案依然佔全市最多，但當局決定周一縮小封控範圍，解封了東面和西面部分區域，地鐵和巴士恢復服務，黨政機關和企業單位亦有序恢復正常秩序。目前在海珠區內部分公共交通已經全面回復正常，但市內包括荔灣區在內多個封控區仍會繼續延長。

在前往解封的區域路口，公安交警都設置了關卡只准應急和醫療車輛通行，有市民表示原本全區封控時，可以在整個區內走動現在反而讓他無法返回在解封區域的家，巢先生稱：「你昨晚說過就算別人都不知道(調整)，聽人說是(封控區)可出不能入，現在是連出都不能出，(問：那你有沒有跟交警說我只是回家？）都不行都不行。」

更有巿民聽到解封消息後走上馬路找出路，嘗試跨區看病但即使有就診證明，還是未能成功離開：「政府街道開證明給我可以就醫，但是交警就說我沒有收到這個指令，政府部門、交警和其他部門，沒有協調好的造成好多事物的困擾。」

廣州衛健委表示，目前白雲區、番禺的管控區內仍然存在傳播風險，全市七個區中小學繼續暫停面授課。