《人民日報》評論重申落實「外防輸入，內防反彈」　罕有無提及「動態清零」

【有線新聞】內地單日新增超過1.6萬宗新型肺炎本地個案，再創多月來新高。《人民日報》發表評論，重申要堅定落實「外防輸入，內防反彈」總策略，但罕有地無提及「動態清零」。

《人民日報》周一發表名為《堅定不移落實「外防輸入，內防反彈」總策略》的評論文章，重申「外防輸入，內防反彈」的總策略，以及上周五公布的優化防疫「二十條措施」，都是符合國情；相關舉措事實已證明有效，也是內地防疫的制勝法寶，並確保疫情要防住、經濟要穩住和發展要安全；強調當局始終捉緊疫情防控，確保疫情不反彈，不過就罕有地無提及「動態清零」。

與此同時，中國多個駐外大使館近日都相應調整前往中國的出行前檢測政策。其中駐美大使館通報指，前往中國的旅客，若從美國出發經第三國或地區轉機，可按行程在中轉地或始發地，根據要求完成核酸檢測，並申請健康碼；轉機乘客亦只須在最後中轉地登機，確保健康碼仍在有效期內，不再設置額外排查要求。

內地疫情進一步升溫，周日單日新增超過1.6萬宗新型肺炎本地個案。除了廣東的4000多宗，河南都有超過3000宗，重慶2147宗，內蒙古1266宗。北京的407宗，有48宗是社區個案，涉及全市13區。新疆、河北、甘肅、黑龍江等地都有過百宗病例。