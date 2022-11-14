中甲球隊教練團被指教唆打假波　國足前主帥李鐵據報遭帶走調查

【有線新聞】中國足球再傳假波疑雲。近日一場中甲聯賽賽事中，有教練團成員懷疑叫球員停止進攻，被網民質疑是教唆打假波。另外有多個內媒引述消息指，男足國家隊前主帥李鐵被有關部門帶走調查。

在上周三舉行的中甲聯賽第28輪賽事，其中一場是由黑龍江冰城對陣南通支雲。南通支雲陣容中，有包括來自香港、曾效力傑志的中堅李毅凱。

比賽上半場互有攻守，但踢到下半場，黑龍江冰城在兩分鐘內連失兩球。而在88分鐘，正當黑龍江冰城這個攻勢被判越位後，場邊教練團的位置，突然傳出以下幾句說話：「哎！哎！」「他們就怕再進一個，哪邊都是，這還看不出來啊。他們就怕進球，他們要求兩個球，2.5就完了。」「微水，微水哎！」

而在球證向相關人員出示黃牌後，黑龍江冰城主教練賈順浩就向教練團示意別出聲。最終南通支雲其後再入一球，淨勝黑龍江冰城3比0。

有網民就分析，上面所說的「2.5」、「微水」，都是關於賠率的賭球術語，懷疑當中有人教唆打假球；但亦有網民覺得，教練團是不滿球證誤判越位，才出言諷刺球證參與賭球；賈順浩對著鏡頭，做出這個動作亦是諷刺球證執法水平。

另外，有多個內地傳媒上周六引述足球業內人士指，前男子國足主帥李鐵上周三被有關部門帶走調查，至今仍未有他的下落；又稱李鐵當時正在遼寧大連，參與由中國足協所組織的教練培訓班期間，被紀檢人員帶走，但消息未獲官方證實。