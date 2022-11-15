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2022年11月15日
中國在線
新聞資訊
內地新增近1.8萬宗本地病例 廣州佔逾5,500宗
【有線新聞】內地疫情持續擴大，周一新增近1.8萬宗新型肺炎本地個案。
廣東佔最多，有5633宗，其中廣州有超過5500宗，海珠區仍屬重災區。黃埔區部分區域解除臨時管控，番禺區有公共交通工具恢復營運。位於廣州琶洲的氣膜實驗室，周一正式投入使用，每天最多可增加8萬支的檢測量。其餘個案分布在深圳、東莞、佛山等。
重慶近3,000宗，河南2287宗，內蒙古就有1,331宗。甘肅、新疆、河北、青海、黑龍江和雲南等地，都有300宗以上的病例。
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