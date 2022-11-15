內地新增近1.8萬宗本地病例　廣州佔逾5,500宗

【有線新聞】內地疫情持續擴大，周一新增近1.8萬宗新型肺炎本地個案。

廣東佔最多，有5633宗，其中廣州有超過5500宗，海珠區仍屬重災區。黃埔區部分區域解除臨時管控，番禺區有公共交通工具恢復營運。位於廣州琶洲的氣膜實驗室，周一正式投入使用，每天最多可增加8萬支的檢測量。其餘個案分布在深圳、東莞、佛山等。

重慶近3,000宗，河南2287宗，內蒙古就有1,331宗。甘肅、新疆、河北、青海、黑龍江和雲南等地，都有300宗以上的病例。