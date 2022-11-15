內地增近1.8萬宗確診　人民日報再發文　重申堅定不移貫徹「動態清零」總方針

【有線新聞】內地疫情持續擴大，周一新增近1.8萬宗新型肺炎本地個案。《人民日報》再發表評論文章，重申要堅定不移貫徹「動態清零」總方針。

《人民日報》周一發表評論文章，重申「外防輸入，內防反彈」的總策略，不過就罕有地無提及「動態清零」。事隔一日，《人民日報》再發表題為《堅定不移貫徹「動態清零」總方針》的文章，強調要深刻理解和把握優化調整疫情防控措，堅持既定的防控策略和方針，科學精準做好疫情防控工作；又認為只有堅定不移貫徹「動態清零」總方針，守住不出現疫情規模性反彈的底線，才能最大程度保護人民生命安全和身體健康，以及最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響。

內地疫情持續擴大，周一新增近1.8萬宗新型肺炎本地個案。廣東佔最多，有5,633宗，其中廣州有超過5,500宗。海珠區仍屬重災區，黃埔區部分區域解除臨時管控，番禺區有公共交通恢復營運。位於廣州琶洲的氣膜實驗室，周一正式投入使用，每天最多可增加8萬劑的檢測量。

另外重慶有近3,000宗，河南2,200多宗，內蒙古亦有超過1,300宗。甘肅、新疆、河北、青海、黑龍江和雲南等地，都有300宗以上的病例。