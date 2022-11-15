鮑彤在京舉行告別儀　多人排隊等候弔唁

【有線新聞】中共前總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤，告別儀式周二在北京舉行。

從內地獨立記者高瑜在Twitter發布照片見到，儀式在八寶山殯儀館梅廳舉行，場外有人排隊等候弔唁。

靈堂內就放置了不少花圈都是鮑彤的親屬及生前好友，包括趙紫陽的女兒王雁南等，但包括高瑜在內一批異見人士不獲准到場。鮑彤上周三在北京病逝，享年90歲。