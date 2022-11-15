北京直擊！朝陽區多處檢測站關閉　「摸門釘」市民到處找

【有線新聞】內地疫情持續升溫之際，但內地城市批准進入商場不用掃碼，而在北京朝陽區，衛生部門關閉多個檢測站，有人要四圍「摸門釘」，個別檢測站出現大排長龍。

北京星期一新增303宗個案，當中67宗在社區發現。北京市政府指，由於病例涉及多區，防控工作正處於關鍵時期，要加強場所檢驗核酸檢測。市民做核酸的需求增加，但巿內多個檢測點周一起關閉，不少人都「摸門釘」。

有市民說：「我們正在上班發現做不了，周圍也做不了。（那現在做核酸怎麼辦？）不知道，我們得要去找了。」

有部分檢測點就大排長龍，有人說因為擔心又關閉檢測站，見到可以做就即刻來。市民關先生說：「一直在找找了很長時間，找了差不多1小時，看到有，方便就來做，才能繼續幹活，否則明天就不能幹活了。」

朝陽區政府說，由於部分區域劃分為低風險區，對核酸檢測點進行優化調整，搬到市民居住區附近。不過有部分小區的核酸檢測站，好像這裏只是由上午6點，開放到中午12點，錯過時間就要往其他地方進行。

國務院日前公布進一步優化疫情防控二十條措施，要求取消非必要全員檢測，巿民看法就各有不同。章女士表示：「應該有些地方應該鬆一些，不一定完全那麼嚴，經濟生產、經濟上不去的話，所有的國家經濟都會下滑，老百姓生活也會受到影響。」司先生表示：「那肯定不對啊，每個人都得掃碼，因為這個疫情你看，嚴重，你怎知道哪個確診，哪個沒，是不是。」