內地雙十一賣樓促銷市場反應一般　廣州新樓成交按月跌逾28%

【有線新聞】雙十一剛結束，除了電商之外，內地有地產商亦推出了多項優惠希望推動成交。

以往內地「雙十一」購物節都會實時公開銷售額，不過今年則未有公布。阿里巴巴指今年成交額與去年持平，共有約29萬個品牌參與。而據國家郵政局數據，今年「雙十一」當日全國共處理5.5億件包裹，按年下降了超過兩成。

除了電商，內地多個地產商都在雙11直播期間，推出送家電、送車位等優惠，甚至推出買一千萬以上的樓可以減100萬，希望趁年尾急起直追。不過業內人士表示銷情一般。房地產中介負責人指：「現在（買樓者）都在觀望，銷量也不太好。最後一波雙12這一波，因為1月左右就過年嘛，它（地產商）就是最後的衝刺而已，要不然就要等到明年的5月份、6月份。」

有專家表示，雙11雖然可以在一定程度上為開發商帶來商機，不過買樓人士其實都會有其他的考慮。中國城市房地產研究院院長謝逸楓指：「因為目前很多政策沒有放開情況之下，購房者買房子他考慮的因素可能非常多。不僅僅是價格、性價比的優勢強不強。最後可能考慮到房價上漲的預期強，還是房價下跌的預期強。」他相信雙11的促銷方式對樓市銷情作用有限。

根據網易房產數據中心，單在廣州10月新樓共成交5061套，按月跌逾28%。按年成交宗數亦下跌超過29%，比起傳統淡季月份7月的6486套，以及8月的6507套更低，是目前為止今年第2低的月份。