國家發改委：全年經濟增速有望進一步加快

【有線新聞】內地樓價持續下跌，官方70大中城市新建商品住宅價格，跌幅創7年來最大。而國家發改委表示，全年經濟增速有望進一步加快。

國家發改委表示，國務院近日公布的20條優化疫情防控措施，有利於進一步暢通經濟循環，促進市場需求恢復。發改委稱，將會持續落實一系列穩經濟政策，全力推動第四季經濟復蘇。

國家發改委新聞發言人孟瑋表示：「展望全年經濟增速有望進一步加速，回穩向好的基礎將不斷得到鞏固，同時我們也注意到當前國際環境仍然錯綜複雜，疫情防控的形勢依然嚴峻，特別是最近一段時期，國內新發疫情不斷出現，促進四季度經濟持續恢復，還需我們付出艱苦努力。」

發改委指房地產投資有下降趨勢，但基礎設施投資持續增加，加上製造業投資穩定，帶動10月固定投資升5.8%，下一步會積極加大對重大項目的融資支持，擴大有效投資。發改委上月審批核准8個固定資產投資項目，總投資額90億人民幣，集中於高技術及水利領域，首10個月累計共審批核准97個項目，總投資逾1.4萬億人民幣。

當局持續推出政策支撐內地樓市，但樓價跌幅再擴大。國統局數據顯示，10月70大中城市新建商品住宅平均價格較9月跌0.37%，是2015年2月來最大跌幅，連續14個月下跌，二手住宅市場表現更差，10月比9月跌0.47%，是2014年以來最大跌幅。分析指，部分二手市場業主急於套現，拖累一手表現。路透的數據就顯示，上月70大中城市新建住宅銷售價格，按年和按月跌幅都擴大，按年跌1.6%，表現為2015年8月來最差。