內地放寬防疫限制　持48小時核酸陰性證明可跨省遊

【有線新聞】內地文化和旅遊部公布放寬防疫限制，市民持48小時內核酸檢測陰性證明便可跨省旅遊。

疫情爆發以來，內地實施嚴格的防疫措施，將有確診個案的地方劃分為不同的風險區域，市民出行受到限制，旅遊業界也受到很大影響。

不過文旅部近日公布，日後跨省旅遊不再與風險區域掛勾。市民即使身處在高風險區域，只要憑48小時內核酸檢測陰性證明就可以跨省旅行。到訪A級旅遊景區及酒店則需要72小時內陰性證明。當局亦表示將要求跨省流動人員「落地檢」，積極引導遊客主動進行核酸檢測。

不過出境旅遊就仍未恢復，旅行社及在線旅遊企業所經營的出入境旅行團，及「機票連酒店」業務繼續暫停，陸地邊境口岸城市旅行團亦暫不恢復。