內地增逾2.3萬宗本地病例　廣州海珠區延長封控3日

【有線新聞】內地疫情持續擴大，周三新增超過2.3萬宗新型肺炎本地個案。

廣東仍是疫情最嚴重地區，單日錄得超過9800宗個案。廣州佔了9600多宗，重災區的海珠區，封控措施原定在周三解除，但因疫情嚴重，當局宣布延長封控至周六。荔灣區亦加強社區管控，中小學幼稚園暫停面授課，區內大部分場所須停業。

市衛健委通報此輪疫情，自上月22日起累計超過3.3萬例，但沒有出現重症患者。

重慶則新增超過4000宗，甘肅、河南、內蒙古都破千，新疆、青海、山西、四川和北京等都有400宗以上病例。