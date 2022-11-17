i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年11月17日
中國在線
新聞資訊
內地增逾2.3萬宗本地病例 廣州海珠區延長封控3日
【有線新聞】內地疫情持續擴大，周三新增超過2.3萬宗新型肺炎本地個案。
廣東仍是疫情最嚴重地區，單日錄得超過9800宗個案。廣州佔了9600多宗，重災區的海珠區，封控措施原定在周三解除，但因疫情嚴重，當局宣布延長封控至周六。荔灣區亦加強社區管控，中小學幼稚園暫停面授課，區內大部分場所須停業。
市衛健委通報此輪疫情，自上月22日起累計超過3.3萬例，但沒有出現重症患者。
重慶則新增超過4000宗，甘肅、河南、內蒙古都破千，新疆、青海、山西、四川和北京等都有400宗以上病例。
上一條影片
日日有頭條︰2000年當局推免費教材助的士司機學英文
下一條影片
政府擬租酒店作青年宿舍 租金上限市價六成 酒店業界指計劃不吸引
客戶服務
熱門
洗衣機7大使用常犯錯誤 儲滿一機才洗超錯 做漏一步衣物越洗越髒
一線搜查｜的士司機為差3元車資 爆粗怒罵後生仔 業界：不要過分執著車資問題
潮州Tesla疑失控狂奔2.6公里 2人撞斃、3人受傷 警方：司機非酒駕吸毒
一線搜查｜校巴停沙田乙明邨遭鎖車 車內有司機一樣照落鎖？附房協回應
港鐵柴灣站扶手電梯脫軌 料乘客衣物攝入肇禍