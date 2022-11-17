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2022年11月17日
中國在線
新聞資訊
台中港空置貨櫃驚現女屍 疑為美國堪蕯斯州居民
【有線新聞】台中港一個貨櫃發現一具來自美國的女性屍體。
藏有女屍的貨櫃，上月底從美國洛杉磯運到台灣的台中港。工作人員周三下午在第32號碼頭貨櫃例行檢查時，在一個空櫃內發現一具金髮白人女性屍體，面部向下，趴伏在貨櫃口，身上衣物完整，手袋等雜物散落周邊。
台灣傳媒報道，死者相信是一名美國堪薩斯州居民，擁有一間清潔公司，推測已死去10日至14日，正調查死亡原因。
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