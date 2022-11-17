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2022年11月17日
中國在線
新聞資訊
台大熊貓「團團」病情趨穩 可坐著食竹葉兼爬行
【有線新聞】大陸送給台灣的大熊貓「團團」，病情漸趨穩定。
在台北市立動物園休養的「團團」，近日看起來精神好了很多，食慾稍為轉好，已經可以坐著食竹葉，亦能夠與同伴互動。
「團團」在今年8月出現癲癇，懷疑患有惡性腦瘤，病情嚴重，甚至只能躺在地上進食，後來大陸派出專家到台灣，與當地專家一起為「團團」治療。
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