河南鄭州四月大女嬰疑因防疫遭拒診病歿　市衛健委介入調查

【有線新聞】內地多個省市加強疫情管控，但仍屢傳防疫亂象。河南鄭州有網民投訴，稱四個月大女兒因患血管瘤求醫，但出院後須在酒店隔離，期間女兒發病遭院方拒診，最終病重身亡。當地衛健委已介入調查。

河南一名姓李的男人周三在網上發文稱，自己四個月大的女兒早前因後腰患有血管瘤，要到鄭州看病，期間當地封控，出院後兩人被迫滯留酒店隔離。直至周一凌晨，姓李男人餵女兒進食期間，女兒發病不適嘔吐，他於是報警求助。

死者父親李先生說：「11點57(分)打到第一個120，12點02(分)我又打了第二個。(救護車)12點30(分)多的時候到酒店，讓醫護上樓給我們做了抗原檢測，我陽性，我閨女陰性。救護車裏的人給我打電話，說我孩子當時的症狀不屬於重症，加上我是陽性，然後就是他們不接。」

直至同日晚上8時多，防疫人員終於安排送院，但送到醫院已是晚上約11時，女兒病情惡化，最終在凌晨失救病死。他不滿院方拒診，並懷疑他們為了防疫而耽誤治療，當地衛健委已就事件介入調查。

「打了20幾個電話，電話在這扣著呢。」甘肅蘭州這個社區辦公室，被居民發現聯絡電話掛起，導致長期無人接通。當局這樣解釋：「這一個社區有1萬多人，這一個小區就圍繞著成立了這麼一個社區，每天我們接到電話真是源源不斷。」他還說已盡力接聽所有來電，若有不便，希望市民體諒。不過事隔一日，再有市民前往該社區辦查看時，就有疑似職員向該市民施襲。

官方就事件發通報，只是稱擱置電話一事和社區職員態度有問題均為屬實，已作批評教育。