國家疾控局：無社區傳播風險　不會開展全員核酸檢測

【有線新聞】內地新增的新型肺炎本地個案，連續兩日突破兩萬宗。國家疾控局強調，為配合優化防疫20條措施和落實精準防控，在無社區傳播風險時，不會開展全員核酸檢測；又批評個別地方提級管控，做法沒有必要。

國家疾控局強調，早前發布的優化防疫20條措施已提出，只有在發生聚集性疫情，而且感染來源和傳播鏈不清，社區傳播時間較長等情況下，才會開展全員核酸檢測。國家疾控局副局長沈洪兵：「如果當地疫情僅有零星的感染者，傳播鏈條清晰，在沒有社區傳播風險的時候，一般不按行政區域開展全員核酸檢測。」

當局稱，此舉旨在落實精準防控，盡可能減少對經濟社會發展和民生服務保障的影響。他又批評個別地方將次密切接觸者，直接判定為密切接觸者，並予以提級管控，做法沒有必要。

內地疫情持續擴大，周三新增23132宗本地個案，廣東仍是疫情最嚴重地區，單日錄得9822宗個案，廣州佔了9675宗。重災區的海珠區，封控措施原定在周三解除，但因疫情嚴重，當局宣布延長封控至周六。

北京周三新增434宗本地病例，涉及全市14個區。房山區一名患者發病後仍出席活動，引發感染群組，超過200人涉及染疫風險，有90多人須集中隔離。

重慶新增超過4000宗，甘肅、河南、內蒙古都破千，新疆、青海、山西和四川都有400宗以上病例。

另外，台灣新增2萬多宗本地個案，再多77人死亡。