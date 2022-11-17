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內媒：付國豪去年病逝　終年30歲

【有線新聞】內地傳媒報道，前環球時報記者付國豪去年病逝，終年30歲。
付國豪2019年反修例示威中，在香港機場被群眾襲擊，他曾表示支持香港警察。內地傳媒晚上引述付國豪父親稱，付國豪離職後患上抑鬰症，去年10月25日晚病逝，骨灰安放家鄉天津。
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